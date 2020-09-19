Тыквенные семечки: Чем они полезны? И как их принимать от глистовНародные средства
Тыквенные семечки: Чем они полезны? И как их принимать от глистов
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Семена тыквы считаются ценным продуктом, помогающим в лечении различных заболеваний. Изначально их использовали, как лекарственно средство, но потом оценили
Зеленоватый понос у взрослого человека. Опасно ли это? Нужно ли что-то делать?Симптомы
Зеленоватый понос у взрослого человека. Опасно ли это? Нужно ли что-то делать?
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Причин возникновения диареи зелёного цвета бывает несколько. В основном, это особенности питания или инфекция. Люди часто не обращают внимания на цвет
Лучшие народные средства для лечения заболеваний кишечникаНародные средства
Лучшие народные средства для лечения заболеваний кишечника
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Многие люди нередко сталкиваются с деликатными проблемами: вздутием живота, чрезмерным газообразованием, запором и поносом, дискомфортом в кишечнике.
Лекарство против паразитов. Какое купить?Препараты
Лучшие противопаразитарные препараты широкого спектра для людей
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Любой человек, кто хоть однажды перенёс глистную инвазию, думал о том, как он заразился и как вылечиться поскорее и без риска заболеть снова.
Протозойная инфекция - что это? Какие виды, симптомы? Эффективное лечение и профилактикаСимптомы
Протозойная инфекция — что это? Какие виды, симптомы? Эффективное лечение и профилактика
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Простые одноклеточные микроорганизмы наносят человеку огромный вред. Они «убивают» иммунную систему, делая организм уязвимым к любым заболеваниям.
Понос и рвота с температурой у взрослого: причины, способы леченияСимптомы
Понос и рвота с температурой у взрослого: причины, способы лечения
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Если у взрослого человека повысилась температура, появилась тошнота, и возник понос, то это свидетельствует о наличии воспалительного процесса в организме.
Температура + тошнота. Причины и лечение взрослых и детейСимптомы
Температура + тошнота. Причины и лечение взрослых и детей
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Всем нам, к сожалению, не раз в жизни доводилось страдать от тошноты. Она возникает по разным причинам, от обычной реакции на неприятный запах или иной
Токсокары у взрослых. Признаки, диагностические методы и лечениеТоксокароз
Токсокары у взрослых. Признаки, диагностические методы и лечение
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Для людей токсокароз – это редкое заболевание, потому что главным носителем этого паразита являются собаки и кошечки. В организме людей он ощущает себя
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Метронидазол для мужчин. Чем помогает? Как принимать?
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Метронидазол считается противомикробным лекарством, которое действует на анаэробные микробы и простейших. Средство употребляется внутрь, имеет быстрое
Таблетки Тинидазол. От чего помогают и как их правильно пить?Препараты
Таблетки Тинидазол. От чего помогают и как их правильно пить?
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Тинидазол – это недорогое и известное лекарственное средство. Хороший аналог дорогих лекарств, который не уступает в результативности. Тинидазол обладает
Лекарство против паразитов. Какое купить?Препараты
Лучшие и самые эффективные лекарственные средства против глистов и паразитов
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К сожалению, гельминты и другие разнообразные паразиты живут в организме у 80% людей на нашей планете. Местом для «своего жилища» паразиты выбирают область
Анализ крови на глисты для ребенка. Как он называется? Когда нужно сдавать?Анализы
Анализ крови на глисты для ребенка. Как он называется? Когда нужно сдавать?
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Заражение глистами (гельминтоз) является распространённой проблемой у детей. Чтобы своевременно выявить данную патологию, нельзя игнорировать периодическое обследование.
Анализ кала: Сколько нужно для анализа, как собрать и где хранить?Анализы
Анализ кала: Сколько нужно для анализа, как собрать и где хранить?
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Глисты в нашей жизни встречаются довольно часто. Даже если человек не подозревают о них, они вполне себе могут жить в его теле, не давая никаких видимых симптомов.
Берёзовый дёготь. Пить или не пить?Народные средства
Берёзовый дёготь. Пить или не пить?
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Люди очень часто при болезнях стали лечиться серьезными лекарствами, в основе которых имеются химические соединения разных ненатуральных веществ.
Дубовая кора от поноса: правильное употребление и противопоказанияНародные средства
Дубовая кора от поноса: правильное употребление и противопоказания
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Понос – это одна из самых внезапных патологий, встречающихся в жизни человека. Она может указывать на серьезные болезни или сопровождать отравление.
Симптомы, указывающие на наличие глистов у взрослыхГлисты
Симптомы, указывающие на наличие глистов у взрослых
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На ранней стадии сложно определить в человеческом теле наличие глистов. В это время нет сопутствующих признаков, а возникновение аллергии и  головной боли
Частый стул без поноса у взрослых: причины появления и методы леченияСимптомы
Частый стул без поноса у взрослых: причины появления и методы лечения
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Порой неожиданно у людей может наблюдаться частый стул без поноса, появляющийся по неясным причинам. Довольно часто позывы в туалет бывают ложными, сопровождаясь сильными болями.
Пирантел (Гельминтокс)Препараты
Препарат «Пирантел 250» от глистов. Инструкция по применению
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Пирантел – это один из эффективных противогельминтных средств. Он почти нетоксичен. Возможно употребление препаратам маленькими детьми при разных гельминтозах.
Эффективные лекарства от гельминтоза для профилактики взрослыхПрепараты
Наиболее действенные и популярные лекарства против глистов широкого спектра действия
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Паразитами инфицировано пятьдесят процентов населения Земли. Виды гельминтов, поражающих человека, исчисляются сотнями тысяч. Их присутствие в организме
Понос из-за глистов. Почему появляется и как избавиться?Глисты
Понос из-за глистов. Почему появляется и как избавиться?
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Из всех паразитов, к которым чувствителен организм человека, наиболее распространены именно те гельминты, которые выбирают кишечник основным местом поселения.
Боли в суставах. Причины. К кому и когда обратиться?Симптомы
Боли в суставах. Причины. К кому и когда обратиться?
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Артралгия, то есть, болезненные ощущения в суставах − это своеобразная патология, являющаяся всего лишь симптомом разных заболеваний костной системы.
БАД Тройчатка Эвалар от глистов. Инструкция, принцип действия, состав и отзывыПрепараты
БАД Тройчатка Эвалар от глистов. Инструкция, состав и отзывы
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Растительный препарат Тройчатка Эвалар считается биологической добавкой, которая производится алтайской компанией «Эвалар». Отзывы об этой добавке у пациентов
Чем отличается у детей бактериальная инфекция от ОРВИ?Симптомы
Чем отличается у детей бактериальная инфекция от ОРВИ?
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Когда ребёнок заболевает, это очень тревожит родителей. Главное, выявить причину болезни: это инфекционное заболевание, аллергия или просто простуда.
Зуд кожи. Банальные и редкие причины. Как избавиться?Симптомы
Зуд кожи. Банальные и редкие причины. Как избавиться?
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Чувствуете нестерпимый зуд и желание почесать какое-либо место? А ведь нередко невозможно определить причину такого явления. Возможно, это элементарная
Что такое Стоматит? Причины появления. Симптомы. РазновидностиСимптомы
Что такое Стоматит? Причины появления. Симптомы. Разновидности
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При заболевании стоматит возникает воспаление ротовой полости. Во рту появляются болезненные язвочки и небольшие ранки, вызывающие у больного сильный дискомфорт.
Какие бывают анализы на глисты? При каких симптомах их сдавать?Анализы
Какие бывают анализы на глисты? При каких симптомах их сдавать?
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Анализ на наличие глистов считается быстрым и достоверным методом диагностики. Данные анализы позволяют выявить вид паразитов, что обеспечивает правильное лечение.
От куда в организме человека появляются глисты? Стоит ли идти к врачу? ЛечениеГлисты
От куда появляются глисты в организме человека? Стоит ли идти к врачу? Лечение
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Червей-паразитов называют глистами. Обитая в растениях, животных и человеческих организмах, они там питаются и размножаются. Согласно исследованиям, каждый
Облигатные паразиты. Что они из себя представляют? Кто из них обитает в человеке?Другие паразиты
Облигатные паразиты. Что они из себя представляют? Кто из них обитает в человеке?
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При наличии паразитов жизнь человека значительно усложняется. Больной начинает испытывать недостаток витаминов и минералов, так как микроорганизмы питаются
Чем опасно присутствие глистов в организме человека?Глисты
Чем опасно присутствие глистов в организме человека?
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Организмы, обитающие в организме хозяина-носителя, называют паразитами. Оказывая пагубное воздействие, они являются причиной многих заболеваний, вплоть до онкологии.
Описторхоз в рыбе. Как определить? Какие анализы его выявляют у человека?Описторхоз
Описторхоз в рыбе. Как определить? Какие анализы его выявляют у человека?
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Любители рыбы обязаны знать об описторхозе. При данном заболевании поражается желчный пузырь и печёночные протоки. Заражение происходит, в основном, при
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